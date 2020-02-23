شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق عاملين للمفتي لقتلهما موظفًا وسرقة مواشيه بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى، بإحالة أوراق عاملين لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بقتل موظف بالمعاش، وسرقة المواشي، ودراجة بخارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى، وعضوية المستشارين سعيد محمود، وشريف عفت، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء معتمد.

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تعود أحداث القضية إلى يوم 5 ديسمبر 2017 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بالعثور على جثة صلاح عجايبي كندس، موظف بالمعاش، في حوش مواشي يمتلكه بقرية الترامسة بقنا، وبها إصابات في الرأس والصدر.

كشفت التحريات أن مرتكبي الحادث كل من «عبدالمحسن. ش. ن»، 28 سنة، عامل، وشهرته الدكتور، و«جمال.ا .ح»، 26 سنة، عامل، و«جاد الكريم. ف. ا»، 18 سنة، حداد مسلح، وشهرته السفاح، و«علاء. ع. ا» 23 سنة، و«هاشم. ع. ف»، حيث اعتزموا سرقة المواشي من حوش ملك المجني عليه، وقاموا بالتسلل للحوش فجرًا إلا أن المجني عليه شعر بهم فقاموا بضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه وقتلوه، ثم سرقوا المواشي ودراجة بخارية وفروا هاربين.

وتمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط 4 متهمين، وإحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات قنا، بتهمة القتل العمد والسرقة، وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين الأول والرابع لفضيلة المفتي وإيداع الثاني مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.