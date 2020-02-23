شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعرض تجربة إدارة المعلومات الجغرافية المكانية بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الهيئة المصرية العامة للمساحة للمرة الأولى بوفد رفع المستوى، برئاسة المهندس على منوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، بحضور المهندس طارق جودة، السيد عجاج، مدير عام الجيوديسيا، والمهندس نبيل زغلول محمد، مدير عام البيانات المكانية، في ورشة العمل التي تنظمها اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بجمهورية الجزائر، تحت عنوان الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، كما قاموا بتمثيل مصر في الاجتماع السابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بجمهورية الجزائر.

واستعرض المهندس على المنوفي، رئيس هيئة المساحة، تحديث مواصفات الأعمال المساحية والخرائط، وتم تسليم كل من رئيس اللجنة العربية والدولة المضيفة (الجزائر) ودولة لبنان (رئيس الاتحاد العربي للمساحة)، نسخة ورقية من المواصفات، كما تم تسليم سكرتارية اللجنة العربية نسخ رقمية على أسطوانات لتوزيعها على باقي الدول العربية أعضاء اللجنة.

وأشاد المشاركون في الاجتماع من الحضور من رؤساء وفود الدول العربية وسكرتارية الأمم المتحدة على عراقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعلى العرض الذي تم تقديمه فيما تم إنجازه من مجهودات في تحديث المواصفات بما يتفق مع المواصفات العالمية في فترة وجيزة.

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وشارك في الاجتماع وفود من الإمارات العربية وتونس والسودان والسعودية والمغرب وفلسطين وقطر وليبيا ولبنان والكويت والأردن ومصر والجزائر.

وقامت الجزائر وفلسطين ومصر بتقديم تجاربها المختلفة في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية، كما قدم السادة الخبراء الخبرات العالمية المكتسبة في كافة المحاور، كما تم تقديم ما تم إنجازه من أعمال في كافة المحاور الأربعة بمعرفة رؤساء المحاور من الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية هي لجنة إقليمية لمبادرة الأمم المتحدة لاستحداث إدارة عالمية للمعلومات الجغرافية المكانية وكان قد تم إنشاء اللجنة العربية وفقا للقرار رقم 4/111 الصادر عن الجلسة الرابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، المنعقدة في نيويورك في أغسطس 2014.

ويذكر أن اللجنة العربية تؤدي وظيفتها حسب الإطار العام للجان الإقليمية المعتمدة من لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتقدم توصياتها وتقارير أعمالها إلى إدارة الإحصاءات بالأمم المتحدة وإلى أمانة لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية. يقدر عدد الدول العربية الأعضاء بنحو 18 دولة.

وتهدف اللجنة إلى وضع أسس تبادل البيانات وتبادل الخبرات المكتسبة بما يتفق مع المواصفات والمعايير العالمية لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.