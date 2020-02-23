شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئى بمطلع كوبرى أكتوبر بنادى السكة بسبب حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الخدمة المرورية المتواجدة بكوبرى أكتوبر، مطلع كوبرى أكتوبر بنادى السكة، بشكل جزئى بعد ووقوع حادث سيارة ترحيلات أعلى مطلع الكوبرى، المتجه من مدينة نصر إلى المهندسين.

وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق

وانتظمت حركة المرور على الكوبرى في هذا الاتجاه، ما بين مناطق بها سيولة مرورية مثل بداية الكوبرى من مطلعه في مدينة نصر ، ومناطق بها بعض الكثافات مثل أعلى غمرة ورمسيس.

Advertisements

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.