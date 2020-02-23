شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطوير الشبكة فى الدقهلية أدى إلى خفض زمن الانقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك .

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم ، انه فى نطاق قطاع شمال الدقهلية إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 14 هندسة شاملة 451 قرية إجمالى عدد المشتركين بالقطاع 887076 مشترك منهم 565687 مشترك على مسبوق الدفع نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يناير 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :

· تم استحداث 34 مقر شبكات بدءاً من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وجارى توريد وحدات شحن متنقلة hand held للمقرات .

·بلغ إجمالى عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 57 لوحة.

·بلغ إجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 2341.5 كم.

·بلغ إجمالى طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط 1240.54 كم.

·إجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض 5550.51 كم .

·كما بلغ إجمالى طول الكابلات الأرضية جهد منخفض 214.77 كم.

·وبلغ إجمالى عدد المحولات 3612 محول بإجمالى قدرة 999.5 م.ف.أ.

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· تم إضافة 2,73 كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد 2 محول بقدرة 0.7 م.ف.أ خلال شهر يناير 2020.

· إجمالى المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 مبلغ 15.135 مليون جنية

· إجمالى المنفذ من الخطة الطموحة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/1/2020 مبلغ 285.114 مليون جنية.

· إجمالى المنفذ من خطة الإستبدالات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 مبلغ 4.669 مليون جنية .

· إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 مبلغ 49.6148 مليون جنية.

وأشار الوزير إلى أن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء ، ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد 4 فرق بقطاع شمال الدقهلية بإجمالى 28 فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .·

وحول محاضر الضبطية القضائية ، قال شاكر أن عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يناير 2020 بلغ 161 محضر بإجمالى قيمة 2639499 جنية بقطاع شمال الدقهلية .

وانخفض عدد الأعطال خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 إلى 72 عطل مقابل 86 عطل خلال الفترة المناظرة ، كما انخفضت مدة الإنقطاع خلال نفس الفترة 41 دقيقة , 134 ساعة مقابل 25 دقيقة , 176 ساعة خلال الفترة المناظرة .

الجدير بالذكر أن قطاع شمال الدقهلية يضم هندسات كل من بلقاس مدينة ، الستامونى ، بلقاس قرى، جمصة، شربين مدينة، شربين قرى ، دكرنس ، بنى عبيد ، ميت سلسيل ، المنزلة مدينة ، المنزلة قرى ، المطرية ، منية النصر، والجمالية.