شكرا لقرائتكم خبر عن صور..محافظة الجيزة تنفذ 85 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بالعياط وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ومواجهة المخالفين وذلك فى إطار تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أى محاولة للتعدى على أراضى الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص و استرداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضى لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضى المستردة لمنع تكرار التعدى عليها من قبل المخالفين إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضى موضح بها أن الأرض هى أملاك دولة.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة مجهودات إزالة التعديات حيث تم إزالة 3600م2 تعديات على حرم النيل بقرى البرغوتى وكفر عمار وكفر بركات بمركز ومدينة العياط من خلال تنفيذ 29 قرار إزالة بالتنسيق مع جهاز حماية النيل بالإضافة الى إزالة 1000م2 تعديات بالبناء على أراضى أملاك وزارة الرى بقرى كفر بركات وكفر عمار من خلال تنفيذ 26 قرار إزالة تلك التعديات .

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كما أكد راشد أنه تم إزالة 20 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق قرى المدائن والصالحية وكفر قنديل ومنيل سلطان بمركز ومدينة أطفيح وذلك بإجمالى مساحة تصل الى 4200م2 بالإضافة الى إزالة 10 حالات تعدى على 30 فدان أراضى صحراوية بمركز أطفيح بمنطقة الكريمات.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجرى جولة تفقدية بعدد من الشوارع الحيوية بحى بولاق الدكرور شملت العشرين والملكة وترعة عبدالعال 1 لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحى بولاق الدكرور والخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على حالة النظافة والإشغالات واداء شركات الجمع السكنى.