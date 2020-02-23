شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها ، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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يذكر أن وزارة الداخلية تهتم بملف الأمن الإنساني، حيث أوفدت في وقت سابق قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات ، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بمحافظة المنيا، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان" على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر ، ولاسيما إستخراج الأوراق الثبوتية، وتم إستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالمحافظة.

وإيماناً بأهمية تعزيز روح التكافل والإنتماء لدى النشئ الصغير لما له من دور إيجابى تجاه المجتمع، تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمحافظة بهدف غرس مبادئ المسئولية المجتمعية لديهم، حيث لقي ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، وجاء ذلك في إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وعلى جانب آخر، شهدت شوادر ومنافذ وهايبرات مبادرة "كلنا واحد" إقبال كبير من المواطنين لشراء السلع، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.