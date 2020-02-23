شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تطوير 6 استراحات لبعثة الوزارة بجنجا فى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالدكتور عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين ورئيس الرى المصرى بأوغندا لاستعراض ما بذلته البعثة المصرية من مجهودات خلال الفترة الماضية.

وأوضح الجندى أنه تم الانتهاء من صيانة و تأهيل وتطوير 6 استراحات تابعة لبعثة الرى المصرى بجنجا بأوغندا عن طريق التشغيل الذاتى مما أدى الى توفير ما يقرب من 500 ألف دولار ، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز 25% من التكلفة المقررة ، كما تم إنشاء السور 450 م × 3٫20 واللاند سكيب حول 3 استراحات، وكذلك جارى إقامة أسوار حول كافة الاستراحات والمنشآت التابعة للبعثة.

كما أنه من المقرر صيانة و تأهيل 6 مبانى لإقامة العاملين الأوغنديين و 6 جراجات واللاند سكيب المحيطة بهذه الاستراحات بجنجا بأوغندا وذلك عن طريق التشغيل الذاتى و كذلك صيانة و تأهيل استراحة كمبالا و إنشاء السور و اللاند سكيب حولها.

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وأشار الجندى إلى متانة علاقات التعاون بين مصر وأوغندا فى مجال المياه، ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة المياه و البيئة الأوغندية جارى تنفيذ 5 خزانات حصاد الأمطار بأوغندا لتوفير المياه و لخدمة المجتمع الأوغندى، حيث تم إنهاء و استلام المرحلة الاولى من مشروع درء مخاطر الفيضان و حماية منطقة كسيسى بغرب اوغندا و جارى الإعداد للمرحلة الثانية .

ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة الزراعة والإنتاج الحيوانى والأسماك الأوغندية تم نهو صيانة المعدات البرية والبحرية و نهو المرحلة الرابعة من المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية، وكذا الانتهاء مشروع مقاومة الحشائش بالمواقع الضحلة فى بحيرتى کیوجا وألبرت بأوغندا والذى نفذه معهد بحوث صيانة القنوات المائية، و الذى ساهم فى تحسن الوضع العام بالقرى قرية بوجندو على بحيرة كيوجا ، وقرية وانسيكو على بحيرة ألبرت ، وتحسين الحالة المعيشية للسكان المحليين بمقاومة الحشائش يدويا واستخدامها فى إنتاج الطاقة الحيوية البيوجاز وإنتاج السماد العضوى الكمبوست مما ساهم فى زيادة اواصر الترابط مع السكان المحليين.

وتعمل بعثة الرى دائما على المساهمة فى تحسن الوضع العام بالقرى المطلة على البحيرات العظمى بأوغندا بالإعداد للمرحلة الخامسة لمشروع مقاومة الحشائش بالبحيرات العظمى.