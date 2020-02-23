شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير المجمع المقدس يرقى 7 شمامسة قبل منحهم درجة قس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الانبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء بحدائق القبة بمشاركة الأنبا ميخائيل أسقف عام حدائق القبة، إذ منح أسقف المعادي سبعة من الشمامسة درجة "دياكون" أي شماس كامل، وذلك تمهيدا لترقيتهم لدرجة قس في قداس غدا الاثنين الذى يتزامن مع أول أيام الصوم الكبير، على أن يخدم الكهنة الجدد في كنائس قطاع حدائق القبة بالقاهرة، وفقا لما ذكره بيان الكنيسة اليوم.

ويبدأ الأقباط الأرثوذكس غدا الاثنين الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

Advertisements

ووفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.