شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تشغيل محطتى الخيرى الجديدة والدشودى بتكلفة 550 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض موقف المحطات الجارى إنشاؤها، لخدمة المنظومة الزراعية.

أوضح عبد العاطى أن المصلحة انتهت من تشغيل محطتى الخيرى الجديدة، والدشودى الجديدة بتكلفة اجمالية 550 مليون جنيه ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمه السيول والامطار بالدلتا، وبتمويل من صندوق "تحيا مصر "، كما تم الانتهاء من تجارب التشغيل، لمحطه بنى صالح الجديدة ببنى سويف، تمهيدا للاستلام الابتدائى لها بتكلفه 40 مليون جنية لخدمة زمام 40 ألف فدان وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة اجماليه40مليون جنية لخدمة 4.5 ألف فدان، والانتهاء من الاختبارات الهيدروليكية لمحطة الفارما الجديدة بشمال سيناء بتكلفة اجمالية 115 مليون جنية لخدمة 22 ألف فدان.

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أشار عبد العاطى، أنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء محطتى سروجا وشريشرا ليصبح إجمالى المحطات بغرب الدلتا 4 محطات بتكلفة إجمالية بلغت 990 مليون جنيه وذلك لخدمة زمامات تبلغ 325 ألف فدان، وأن منظومة الإحلال والتجديد لهذه المحطات تأتى لمواكبة التغيرات المناخية وكذلك زيادة الطلب للرى بالمنطقة ولاستيعاب الزمامات الجديدة، وقد روعى فى تصميم المحطات أن تكون بأعلى تكنولوجيا والمعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة.

وكانت مصلحة الميكانيكا والكهرباء قد أعلنت الانتهاء من اصلاح العطل الطارئ بمحول محطة جبل الطير التابعة لهندسة طلمبات رى اطسا بالغيوم حيث تم مراجعه منسوب الزيت بالمحول وتشغيله مرة أخرى وهو بحاله جيدة، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة والمصلحة بالمتابعة المستمرة للمحطات والحالة الفنية للوحدات واللوحات الكهربية والمحولات وتوجيهات المهندس محمد عبدالعاطى رئيس المصلحة ومتابعه المهندس خالد شتله رئيس الادارة المركزية لمحطات المنيا.

يذكر أن المحطات تتضمن 25 محطة رصد لحظى لمراقبة تشغيل وإيقاف وحدات الطلمبات بالمحطات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومناسيب "المص والطرد"، موزعين على محافظات " كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية والشرقية"، كما يوجد 250 موقعا فى مختلف انحاء الجمهورية "رى وصرف وميكانيكا" للوقوف على حالة المياه فى المجارى المائية وضمان التوزيع الأمثل للمياه فى كافة الاستخدامات، وتجنب ارتفاع المناسيب كما أنها تساعد أيضًا فى ادارة الكوارث والأزمات، ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ بالأمطار للوصول إلى توقعات سليمة.