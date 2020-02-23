دراسة للمركز المصرى للدراسات الإستراتيجية ترصد تحسنا ملحوظا فى التعليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الصورة الكلية لواقع التعليم فى مصر تُظهر تحسنًا ملحوظًا عادةً ما تعجز عن ملاحظته العين المشغولة بملاحظة جوانب جزئية وتفصيلية من الصورة العامة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا هو ما بينه التقرير السنوي لمؤشر المعرفة العالمي الصادر في نوفمبر 2019، والذي تصدره مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ المكتب الإقليمي للدول العربية، حيث تقدمت مصر في إجمالي المؤشر من المرتبة 99 في تقرير 2018 إلى المرتبة 82 في تقرير 2019، ويعد التقدم الذي أحرزته مصر نتاج التحسن في المؤشرات الفرعية السبعة التي من بينها التعليم قبل الجامعي.
وأوضحت الدراسة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر قطاع التعليم قبل الجامعي في تقرير عام 2019، حيث وصلت إلى المرتبة 94 بعد أن كانت في المرتبة 110 في تقرير عام 2018، ويضم هذا المؤشر عددًا من المتغيرات التي تحدد القيمة التي حصلت عليها كل دولة وترتيبها ضمن 136 دولة.
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