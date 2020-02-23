شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من طلاب جامعة طنطا يزورون مقر الهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الهيئة العربية للتصنيع، وفد من طلبة جامعة طنطا، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تحصين الشباب بالفكر والوعى المستنير لمواجهة الشائعات والتشكيك فى مجهودات الدولة المختلفة للإصلاح فى كافة المجالات .

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة، على أهمية تعزيز فتح أبواب وحدات الهيئة العربية للتصنيع لشباب الجامعات من خلال جولات ميدانية للمشروعات القومية الكبري بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية علي دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وإطلاع الطلبة على الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية فى كافة المجالات، وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا أن هذا سيكون له بالغ الأثر فى تعزيز قيم الانتماء للوطن وخلق جيل جديد واع بحجم الإنجاز الذى يتحقق على أرض الواقع، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

وتأتى تلك الزيارة في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التى تنظمها وزارة التعليم العالى، لتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة والمؤسسات الصناعية الوطنية لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تقوم بها الدولة فى مختلف نواحى التنمية.

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واستعرض اللقاء تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، توجه وفد طلبة جامعة طنطا لتفقد الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للعربية للتصنيع، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول الشركة، والأنشطة والمشروعات التنموية التي تنفذها، كما قام الطلبة بجولة للورش الإنتاجية، ومعامل الشركة، لتعريفهم بمراحل الإنتاج كما تفقدوا المحطة الشمسية قدرة (1) ميجاوات وشاهدوا أحدث خطوط إنتاج الألواح الشمسية وريش أبراج طاقة الرياح والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل شركة الطاقة المتجددة، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم فى صناعة بلدهم، وتطلعهم إلى زيارة كافة شركات الهيئة العربية للتصنيع التى تعد بحق أهم القلاع الصناعية فى مصر.