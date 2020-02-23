شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها تأييد محكمة النقض سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة.

حيث رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد" ، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده.

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود 4 مستويات للحج، بحد أقصى 100 ألف جنيه وحد أدنى 63 جنيه، موضحة أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار الحج هذا العام لانخفاض أسعار الدولار، مؤكدة أنه يتم قبول كافة الحجاج، ولكن أصحاب الإعاقات الشديدة أو المسنين فوق الـ 75 يفضل أن يكون معهم مرافق.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على فضائية "اكسترا نيوز" أن الوزارة تفتح الباب كل عام ما بين شهري ديسمبر ويناير، لتقدم المشرفين الراغبين في الحج من المديريات والجمعيات الأهلية.

الكويت تغلق موانئها أمام السفن الإيرانية بسبب كورونا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إغلاق موانئ البلاد أمام السفن الإيرانية مهما كانت حمولتها، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا بحسب صحيفة الرأى الكويتية، حيث ارتفعت الوفيات فى ايران إلى 6 حالات بسبب فيروس كورونا، وأجلت أمس السلطات الكويتية المواطنين الكويتيين من إيران، وأكد مصدر في الإدارة العامة العامة للطيران المدني الكويتية لـ «الراي» أن 5 طائرات وصلت أمس من إيران اعتباراً من الآن وحتى الساعة 2:30 فجر الأحد، على متنها نحو 700 مواطن كويتي.

تأييد إسقاط عضوية صاحب صيدليات العزبى من الصيادلة ومنعه من مزاولة المهنة سنة

قضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة فى عابدين، برفض استشكال أحمد عاصم راغب العزبى صاحب صيدليات "العزبى" على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، وتأيد حكم إسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبى ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة.

وطالب المدعى بوقف الحكم رقم 5213 لسنة 134 الصادر بإسقاط عضويته من نقابة الصيادلة لحين الفصل فى الطعن المقدم أمام محكمة النقض.

"التعليم": ارتفاع أعداد التلاميذ من 19 مليونا فى 2015 إلى 23 مليونا فى 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إحصائية رسمية لها، زيادة فى أعداد المدارس الحكومية، والفصول والطلاب، حيث أوضحت الوزارة أن عدد المدارس فى العام الدراسى، 2015، 2016، وصلت إلى 52022 مدرسة، بإجمالى فصول 473568، وفى العام الدراسى 2016،2017، زاد عدد المدارس ليصل إلى 52664، كما تطورت وزادت الأعداد لتصل إلى 53587 فى العام الدراسى 2018، بينما وصل عدد المدارس إلى 55214 فى العام الدراسى 2019، وارتفعت هذه الأعداد فى العام الدراسى 2020، لتصل إلى 56569 مدرسة.

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الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بعزل دكتور جامعى بقسم اللغة الانجليزية بكلية الدراسات الإنسانية واَدابها بتفهنا الأشراف بالدقهلية تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تأكد من لجنة تقرير لجنة علمية أخرى محايدة، وهو الحكم الذى سيؤدى إلى نشر ثقافة الأمانة العلمية فى المجتمع الأكاديمى.

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وزير الإنتاج الحربى من البرلمان: نبدأ إنتاج أول أتوبيس كهربائى نوفمبر المقبل

كشف الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، عن توجه الدولة نحو إنتاج أول أتوبيس كهربائى فى بداية شهر نوفمبر المُقبل، وستكون أتوبيسات تعمل داخل المُدن، موضحا أن الأولوية لمصر فى مجال صناعة السيارات الكهربائية ستكون للأوتوبيسات، لافتا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة "فوتون" لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر بمعدل 500 أتوبيس سنويا لمدة 4 سنوات بإجمالى 2000 أتوبيس، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى 5000 أتوبيس.

مقتل 16 جنديا تركيا فى اشتباكات مع الجيش الليبى

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" خالد المحجوب فى تصريحاته لروسيا اليوم، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن مضيفا نعد الرئيس التركي بالمزيد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أمس السبت، إن بلاده تحارب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر في ليبيا، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.

فيما أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم أنه قد أرسل مرتزقة إلى ليبيا يدل على مدى تراخى المجتمع الدولى فى اتخاذ أى إجراء بما فيهم مجلس الأمن.

وزير النقل يتابع أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

عقد المهندس كامل الوزير- وزير النقل اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة لأعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 -62، بحضور رئيسي هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.