شكرا لقرائتكم خبر عن للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت سرادقات العزاء الآن من الأمور المكلفة لأسرة المتوفى، حيث تصل تكلفة بعضها إلى 50 و100 ألف جنيه، بعدما تطورت وأصبحت تختلف من سرادق لآخر باختلاف الكراسى المستخدمة فى السرادق التى تتنوع ما بين كراسى جلد وأخرى مذهبة، وكشافات الإنارة والسجاد الذى يتم فرشه على الأرض وغيرها، بالإضافة إلى أجور القراء التى تصل فى بعض الأحيان إلى عشرات الآلاف حسب شهرة القارئ. ”الخليج 365” يوضح فى الفيديو التالى كيف أصبحت سرادقات العزاء مدعاة للتباهى وعبئا على أهل المتوفى. Advertisements

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