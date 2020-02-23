وفد من مصر للطيران يتوجه إلى تولوز لاستلام طائرة إيرباص جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تولوز- محمد عبيد:

توجه وفد كبير من الشركة الوطنية لمصر للطيران إلى مدينة تولوز في فرنسا لاستلام الطائرة الرابعة من مصنع شركة إيرباص من طراز A320Neo، ضمن صفقة أبرمتها الشركة تضم 8 طائرات من نفس الطراز، وقد ضم الوفد طيارين ومهندسين وإداريين وأطقم ضيافة وصحفيين، ومن المقرر أن يتم تجربة الطائرة واستلامها.

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن طراز A320neo يتمتع بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد، وتمتاز A320neo بمستويات منخفضة من الانبعاثات، فضلاً عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق.

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وأشار عادل إلى أن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعداً بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعداً في الدرجة السياحية.

وأضاف عادل أن الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالانترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الأخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وقال رئيس القابضة لمصر للطيران: تسلمت الشركة ثلا3 ث طائرات من نفس الطراز خلال الشهر الجاري، وقامت بتشغيلهم فور تسجيلهم في سلطة الطيران المصرية وذلك لتقديم أفضل الخدمات للركاب وتحقيق روية وزارة الطيران المدني.​