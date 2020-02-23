أمانة الشؤون البرلمانية بمستقبل وطن تعقد اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد صبري، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، لوضع خطة عملها خلال الفترة المُقبلة، ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة المكتب، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب.

وخلال مشاركته في الاجتماع التنظيمي الأول للأمانة، هنأ المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، هيئة مكتب أمانة الشؤون البرلمانية في تشكيلها الجديد، مُستعرضًا مهام الأمانة وأهدافها وخطة العمل خلال الفترة المُقبلة، مُشيدًا بدور الأمانة خلال الفترة الماضية، وأكد على أهمية عقد اجتماعات دورية مع النواب بمقر الحزب بالمحافظات، مُشيدًا بدور الحزب البارز داخل مجلس النواب من خلال امانه الشئون البرلمانية.

من جانبه، أكد المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بالحزب، على أهمية المرحلة المُقبلة التي تشهدها مصر لما تشهده من عقد ثلاثة استحقاقات انتخابية دستورية جديدة تتمثل في مجلسي النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، مُطالبًا أعضاء هيئة مكتب الأمانة ببذل قصارى جهدهم لرفعة ونهضة الوطن تزامنًا مع استراتيجية دعم الحزب لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بكافة مؤسساتها، مُستعرضًا اختصاصات أمانة الشئون البرلمانية داخل المجالس النيابية، وقدرة الأمانة على توفير الدعم الفني والمشورة لنواب الحزب داخل المجالس النيابية، مُشيدًا بالدور الدؤوب الذي يبذله مركز دعم النواب لحزب مستقبل وطن.