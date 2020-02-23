البيئة: حملات تفتيشية على عدد من الشركات بالنوبارية وأبوالمطامير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شنت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالبحيرة، حملة تفتيشية على عدد من الشركات بمدينة النوبارية العاملة في مجال الكيماويات والمبيدات الزراعية والمواد الغذائية والغزل والنسيج بالإضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مجال صناعة البويات بأبوالمطامير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وراجع فرع الوزارة بالبحيرة السجلات البيئية وسجلات المخلفات الخطرة لـ10 محطات لمعالجة الصرف الصحي، وتم التفتيش على عدد من المنشآت المستخدمة في الصرف على خليج أبوقير، كما رصد فرع البحيرة مستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من المناطق برشيد.

وفي إطار حملة "اتحضر للأحضر"، لنشر الوعي -أطلقتها وزيرة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية-، نفذ فرع البحيرة، ندوة حول كيفية تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها بمركز الرحمانية ومركز كوم حمادة بهدف رفع الوعي البيئي لدى المواطنيين.