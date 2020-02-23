قبل الافتتاح بـ 5 أيام.. "أمين الأعلى للآثار" يتفقد متحف الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللمسات النهائية لأعمال مشروع متحف الغردقة، وذلك قبيل افتتاحه يوم السبت المقبل.

وبحسب بيان اليوم، بدأت الجولة، بتفقد مبنى الاستقبال بالمتحف وقاعات العرض المتحفي ومنطقة خدمات الزائرين، وفاترينات العرض والقطع الاثرية الخاصة بسيناريو العرض المتحفي.

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وأعلن وزيري، الانتهاء من أعمال تجهيز مبني المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة، مع وضع جميع اللوحات الارشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة بالإضافة إلى عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.

من جانبه، أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن متحف الغردقة يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي حرصت الوزارة على الانتهاء منه ليكون أحد مظاهر جذب السياح، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية ليساهم فى الترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الأثري لدى أبناء المحافظة وزوارها.

وقال الدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، إن سيناريو العرض الخاص بمتحف يقوم على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم تنوع في موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، من خلال عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، حيث شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلي وأدوات الزينة والطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.