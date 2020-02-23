"إيه العك ده".. أنيسة حسونة تنتقد قرارات اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتقدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، القرارات التي اتخذها اتحاد كرة القدم المصري مؤخرًا بشأن أعمال الشغب التي وقعت خلال لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات الخميس الماضي.

وقالت حسونة، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "باختصار شديد مش عاجبني قرارات لجنة الكرة.. إيه العك ده".

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وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت إيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب الأهلي، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي، مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم نادي الأهلي 100 ألف جنيه.

كما قررت إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.​