مباحث القاهرة: عامل وخادمة وراء سرقة 5 أطقم ذهبية من شقة بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط خادمة، وعامل سرقوا 5 أطقم ذهبية من شقة ربة منزل بمصر الجديدة.

تبلغ للمقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث قسم مصر الجديدة، من كريمان ربة منزل باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 5 أطقم، من داخل الشقة محل سكنها، واتهمت خادمتها رضا خادمة بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد أحمد الطويل ومحمد حجازي ومصطفى قاسم، ضباط مباحث القسم، من ضبطها وبمواجهتها أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وأضافت بقيامها بتسليم المسروقات للمدعو عبد اللاه عامل، ومقيم برك الخيام كرداسة / جيزة بقصد التصرف فيها بالبيع، وعقب ذلك اكتشفت قيامه بترك محل إقامته وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل الى مكان اختباء المتهم بشقة كائنة بمركز اهناسيا بمحافظة بني سويف عقب تقنين الإجراءات استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية مشغولات ذهبية عبارة عن 2 كولية، 2 أنسيال، 2 حلق، 5 غوايش، مبلغ مالي 40 ألف جنيه.

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهمة الأولي أيدها واعترف بارتكاب الواقعة , واقر بان المبلغ المالي المضبوط بحوزته متحصلات بيع المسروقات لدى عميله المدعو عمادم صاحب محل مصوغات ومقيم مركز اهناسيا / بني سويف.

باستهداف الأخير أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط مشغولات ذهبية " 3 سلسلة , 2 غويشة" من متحصلات الواقعة، وأضاف بعدم علمه بان المشغولات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد هاني الأعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.