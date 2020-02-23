برامج إخوان وسحر وشعوذة.. ضبط شخصين أدارا قناتين فضائيتين بدون ترخيص- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، من ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين بدون ترخيص.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أفادت بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بالهرم الجيزة – سبق اتهامه في قضية تعدي ووضع يد)، بإنشاء وإدارة (إحدى القنوات)، متخذاً من إحدى الشقق السكنية المملوكة له، والكائنة بالهرم الجيزة، والكائن بها مقر إحدى الجمعيات والتي يرأس مجلس إدارتها (كستار ) مقراً لبث وإدارة تلك القناة.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة والتقابل مع مالكها وبصحبته (مالك إحدى القنوات الفضائية – مقيم بالهرم الجيزة – سبق اتهامه في عدد 7 قضايا "إنشاء قناة فضائية بدون ترخيص، تبديد، شيك)، وتبين من الفحص قيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين.

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وبتفتيش مقر القناتين في حضورهما تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج، و2 جهاز لاب توب، و4 وحدة تخزين خارجية (هارد ديسك)، وجهاز راوتر، و3 كاميرات تصوير محترفين (مكونين ستوديو تصوير كامل بدون ترخيص)، وميكسر صوت، ومايك صوت (مكونين ستوديو صوت كامل بدون ترخيص)، ودفتر إيصالات سداد باسم الجمعية التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول، و2أجندة مكتب مدون فيها عبارات دجل وشعوذة، ومبلغ مالي قدره ( 92345 جنيهاً ) حصيلة إعلانات القناة وبيع المنتجات مجهولة المصدر المعروضة على شاشة القناة ولقاء القيام بأعمال السحر والشعوذة.

بالفحص تبين أن جميع أجهزة الحاسب الآلي محمل عليها برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشار إليها عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد، وكذا برامج مونتاج وبرامج للتحكم بخريطة البرامج التي تبث ومواعيد عرضها، وكذلك تبين احتواء ملف بأحد برامج أجهزة الحاسب الآلي على كتب ممنوع تداولها خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، وكذا كتب للسحر والشعوذة وإعلانات برقم هاتفه المحمول.

وقد تمثلت المخالفات؛ مخالفة قانون الاستثمار الجديد، واستغلال وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، واستخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص من الجهات المختصة، ورفع محتوى إلكتروني للقنوات على الإنترنت، وإنشاء قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بدون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.