ضبط 10 أشخاص أطراف خصومة ثأرية بحوزتهم 11 قطعة سلاح بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، أطراف خصومات ثأرية، وبحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري وذخائر غير مرخصة.

وقامت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن أسيوط، بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قوات الأمن المركزي، استهدفت أطراف عدد من الخصومات الثأرية بدائرة مركز شرطة أبنوب بين 4 عائلات لضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية.

أسفرت جهودها عن ضبط 10 متهمين، وبحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري وذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.