محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت مديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية العديسات بحري دائرة مركز شرطة الأقصر
وحضر جلسة صلح، عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعاً بالصلح النهائي.
وهذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية": إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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