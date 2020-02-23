خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 218 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحة الخارجين عن القانون.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 224 قطعة سلاح ناري، و218 قضية مخدرات، وتنفيذ 87461 حكم قضائي متنوع.

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وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضموا 19 متهمًا، ارتكبوا 26 حادث متنوعة، كما تم ضبط 54 متهمًا في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين.

وفحص 155 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.