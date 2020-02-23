ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة عاملين بأحد الأحياء بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفة عاملين بأحد الأحياء، بمنطقة الزيتون.

كانت معلومات وتحريات المقدم محمد الأتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، أفادت بتواجد عدد 3 أشخاص أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وانتحالهم صفة مُهندسين وعمال بالحي.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد صبري، معاون المباحث، من ضبطهم وتبين أنهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم أمام العقار المشار إليه، وبصحبتهم حارس العقار.

بسؤال الأخير قرر بأنه حال تواجده أمام العقار محل عمله "به أعمال هدم"، فوجئ بحضور المتهمين ومطالبته بأوراق تراخيص الهدم الخاصة بالعقار عقب إيهامه بأنهم مهندسين وعمال بالحي، ومساومته لدفع مبلغ مالي نظير عدم تحرير محضر مخالفة ضده وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء مازن عبد الشافي، مساعد فرقة الزيتون، إلى النيابة العامة.