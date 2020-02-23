بـ"هيروين وفودو".. سقوط اثنين من العناصر الإجرامية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 770جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة").
كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 135 جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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