الداخلية تواصل التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الشرطية -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية، تفعيل الإجراءات التي من شأنها التسهيل، والتيسير على المواطنين، الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.

وقامت الإدارة العامة لـلجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

كما قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.