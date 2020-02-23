مصر | دعوى قضائية تطالب بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحي توفيق، قيدت تحت رقم 29369 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بإصدار حكم بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل، وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

واختصم محمود في دعواه المقامة كلًا من: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والممثل محمد رمضان.

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وقالت الدعوى: إن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريين، إلا أنه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين وعلى رأسها محمد رمضان، تؤدى أدوارًا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، كما تؤدي لشيوع مفاهيم الإنحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح، وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية، وانتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بتقليده.

وأضافت الدعوى: أن أعمال محمد رمضان الفنية افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوها وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدار فني وأخلاقي، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري الذي طالما وقف سندا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا يعتبر البلطجة والعنف نهجًا له، وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري.