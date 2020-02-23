مصر | علاقة جنسية وهيروين.. حبس المتهمين بقتل سيدة في "أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاقة جنسية وهيروين.. حبس المتهمين بقتل سيدة في "أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ٣ متهمين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتلهم ربة منزل ٣٢ عامًا، بعد إقامتهم علاقة جنسية معها، وتناولهم لمخدر الهيروين.

كشفت تحقيقات النيابة، أن السيدة تقطن في الإسكندرية، وجاءت للقاهرة لمقابلة عشيقها سائق توكتوك، لإقامة علاقة جنسية معه، وإنها كانت تأتي له من فترة لأخرى، وقبل يوم الواقعة جاءت من بلدتها وأقيمت معه في شقته لإقامة علاقة حرام معه واثنين من أصدقائه.

وأضافت التحقيقات: أثناء ذلك تناولوا كمية من مخدر الهيروين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الجرعة الزائدة، فتخلصوا من الجثة في منطقة زراعية، خوفا من افتضاح أمرهم، والمساءلة القانونية.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بتشريح الجثة، لكتابة تقرير واف للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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البداية كانت ببلاغ تلقته إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وملقاة بقطعة أرض زراعية، بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم.

على الفور انتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وبينت معاينة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن السيدة المعثور على جثتها، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بالجثة أي إصابات ظاهرية، فضلا عن عدم وجود أي متعلقات تفيد هويتها.

بدأت القوات في إجراء معاينة ومناظرة للجثة، وحضرت النيابة العامة، وبدأت جهات التحقيق في تسجيل المعاينة كاملة وجاءت كالتالي: جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، بكامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، ولا تحمل أي متعلقات شخصية تحدد هويتها. وتمكنت القوات الأمنية من تحديد هويتها، وتبين أنها ربة منزل، 35 سنة، ومقيمة دائرة قسم أول المنتزة بالإسكندرية والسابق اتهامها في قضايا.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سيرها وعلاقاتها، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، كانوا على علاقة بالمجني عليها، وأنها حضرت إليهم من محافظة الإسكندرية وأقامت لديهم في الشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار محمد القاضي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.