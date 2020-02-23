مصر | انتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة لضبط المخالفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة لضبط المخالفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، تواجدها من خلال الحملات، بالشوارع والميادين، وانتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور والطرق السريعة، لإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات، وسحب الكثافات لضمان وصول المواطنين لأماكنهم.