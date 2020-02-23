مصر | انتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة لضبط المخالفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة لضبط المخالفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، تواجدها من خلال الحملات، بالشوارع والميادين، وانتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور والطرق السريعة، لإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات، وسحب الكثافات لضمان وصول المواطنين لأماكنهم.
وشنت الإدارة حملات مكثفة؛ لضبط المخالفات المرورية وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع.
ونشرت الإدارة، الرادار وسيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، على الطرق السريعة، للحد من وقوع الحوادث المرورية، ومنع ظهور أي كثافات.