أخبار مصر | عضو مجمع البحوث: الأزهر مصدر إشعاع للعلم والثقافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو مجمع البحوث: الأزهر مصدر إشعاع للعلم والثقافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية: إن الله تفضل على مصرنا الحبيبة بالكثير من النعم وعلى رأسها نعمة الأمن من الخوف، ونعمة الأزهر الشريف الذي كان ولا يزال قبلة الباحثين عن الوسطية يقصده الجميع للنيل من علم شيوخه الأجلاء.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وعظ أسوان، والذي يعقد بعنوان "دور منطقة وعظ أسوان في المشاركة الإيجابية" أن الأزهر على مر تاريخه ورجاله دائما مهمومين بما يهم الناس، فكلما كان لهم حاجة كانوا يلجأون إلى علماء الأزهر، فلو كان للزمان كتاب لكان عنوانه "الأزهر الشريف".