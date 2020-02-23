أخبار مصر | وزيرة التضامن تستعرض مع السفير الأمريكي التحول للإنتاج والتمكين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تستعرض مع السفير الأمريكي التحول للإنتاج والتمكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وخلال اللقاء قدم السفير الأمريكي التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي، على توليها مسئولية الوزارة وتمنى لها التوفيق. وأكد حرص السفارة الأمريكية على التعاون مع الوزارة في الملفات كافة، وخصوصا التي يمكن للسفارة أن تقدم فيها الدعم الفني والتقني. واستعرضت وزيرة التضامن، استراتيجية الوزارة وأهم مجالات عملها وحرص الوزارة على التحول من الحماية إلى الإنتاج ومن الدعم إلى التمكين وخصوصا فيما يتعلق بالفئات الهشة والأولى بالرعاية. كما استعرضت الوزيرة عملية الإصلاح المؤسسي التي بدأت الوزارة تنفيذها وتسير في عدة مسارات أهمها إعادة الهيكلة ورفع كفاءة العاملين بالوزارة من خلال التدريب والتأهيل والربط الشبكي بين الديوان العام والمحافظات. Advertisements

استقبلت نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت إلى إعادة هيكلة قطاعات الوزارة لتواكب الخدمات التي تؤديها الوزارة للمواطنين مع ترسيخ قيم الشفافية ومكافحة الفساد عبر آليات متنوعة ويواكب ذلك إصلاح تشريعي يمكن الوزارة من العمل بفاعلية وكفاءة أكبر بدءًا بقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ثم قانون التأمينات الموحد وكذلك قانون ممارسة العمل الأهلي والذي ستصدر لائحته التنفيذية قريبا.

ووصفت وزيرة التضامن القانون بأنه يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني، ويمكنهم من تحقيق أعلى معدلات المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع المصري. وحرصت "القباج" على شرح برامج مظلة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي يستفيد منه ما يزيد على 2.5 مليون أسرة ولدية قواعد بيانات دقيقة ومحدثة وكذلك برنامج فرصة للتشغيل وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا.

وأشارت إلى إهتمام الوزارة ببرامج تنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية من خلال مشروع 2 كفاية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع أكثر من 100 جمعية أهلية وتخطط ليصل عددها الى 500 جمعية أهلية في كل المحافظات.