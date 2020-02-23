أخبار مصر | قرار عاجل من المحكمة ضد مالك صيدليات العزبي

أعلنت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في عابدين، اليوم الأحد، رفضها استشكال أحمد عاصم راغب العزبي، صاحب صيدليات "العزبي" على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، كما قضت بتأييد حكم إسقاط عضوية "العزبي" ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة.

وطالب المدعي بوقف الحكم رقم 5213 لسنة 134 الصادر بإسقاط عضويته من نقابة الصيادلة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض.

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وأوضحت صحيفة الدعوى، أن المستشكل تنازل عن العلامة التجارية "العزبي" إلى شركة المها للأعمال الهندسية والتجارة والمقاولات العامة والخاصة، وهذه العلامة التجارية هي سبب العقوبة المقضي بها من لجنة التأديب الإبتدائية بنقابة الصيادلة، وهى علامة تجارية لا علاقة لها بإدارة أو تشغيل الصيدليات ملك المستشكل ضدهما، وبذلك قد زال سبب الحكم المستشكل في تنفيذه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة، تبين بالوقائع أنه بتاريخ 29 فبراير 2016، أحال مجلس نقابة صيادلة القاهرة الصيدلي أحمد عصام راغب العزبي، صاحب صيدليات العزبي، ومعه الصيادلة أيمن محمد أحمد نور الدين، وعمرو يحيى الشيمي، وسامي السيد سليم، وباسم ملاك نجيب سلامة، وسامح حسن نصر أحمد، وماجي محب ميخائيل، ومحمد حسن صوفي، ورفعت أحمد عيسى، وأحمد عبد اللطيف أبو العزم، وأحمد السعيد أحمد رمضان، وصبا سعد زغلول، وباسل مدحت توفيق، وسلام إبراهيم محمد فرج، ومحمد وجدي عبد المنعم أحمد، والسعيد محمد مطاوع، وهناء بدر الدين عمر إلى هيئة التأديب لمساءلتهم عما هو منسوب إليهم.