أخبار مصر | المجلس الأعلى للآثار: تجهيزات متحف الغردقة الأحدث عالميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الأعلى للآثار: تجهيزات متحف الغردقة الأحدث عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه جاري الانتهاء من تجهيزات متحف الغردقة استعدادًا لافتتاحه، لافتًأ إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز مبني المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار طبقًا للتقنيات الحديثة.

جاء ذلك أثناء جولة الأمين العام التفقدية بالمتحف لمتابعة اللمسات الأخيرة به قبيل افتتاحه المقرر السبت القادم في مؤتمر صحفي عالمي.

وأضاف وزيري: أنه تم الانتهاء من وضع جميع اللوحات الإرشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة، بالإضافة إلى عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.