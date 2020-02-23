أخبار مصر | قبل افتتاحه.. أمين عام الآثار يتفقد اللمسات الأخيرة لمتحف الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه.. أمين عام الآثار يتفقد اللمسات الأخيرة لمتحف الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللمسات النهائية لأعمال مشروع متحف الغردقة، وذلك قبيل افتتاحه السبت القادم.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الاستقبال بالمتحف وقاعات العرض المتحفي ومنطقة خدمات الزائرين، وفاترينات العرض والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض المتحفي.

وأشار الدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، أن سيناريو العرض الخاص بمتحف يقوم على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم تنوع في موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، من خلال عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، حيث شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلي وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.