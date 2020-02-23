أخبار مصر | وزير القوى العاملة: كرامة المصري في أي دولة خط أحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: كرامة المصري في أي دولة خط أحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الأحد؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة: إن كرامة المواطن المصري في أي دولة في العالم خط أحمر.

وأضاف أن الوزارة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج، بتوجيهات من الدولة، ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.