أخبار مصر | عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن والده يتواجد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وأضاف "علاء"، أن مبارك دخل المستشفى نهاية يناير الماضي، وتم نقله إلى قسم الأورام لإجراء فحوصات طبية، من أجل تحديد حالته الصحية، وفيما بعد أُجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، ثم نُقل إلى غرفة العناية المركزة.

وقال في تدوينة عبر موقع تويتر، اليوم الأحد: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".