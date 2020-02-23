أخبار مصر | مهاب مميش يكرم أعضاء الاتحاد العربي للفئات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاب مميش يكرم أعضاء الاتحاد العربي للفئات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأحد، أعضاء الاتحاد العربي للفئات الخاصة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأعضاء الاتحاد برئاسة التونسي علي حرز الله ونائبه إيهاب حسنين.

وكرَّم الفريق مهاب مميش، بوصفه الرئيس الشرفي للجنة العربية للكرة الطائرة جلوس، أعضاء الاتحاد لدورهم البارز على صعيد كرة الطائرة جلوس في الوطن العربي، وتبادل أعضاء الاتحاد الدروع التذكارية مع الفريق مهاب مميش، والدكتور أشرف صبحي.

وتستضيف وزارة الشباب والرياضة، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الاتحاد العربي للفئات الخاصة في نسخته الثانية في مصر في الفترة 19-24 فبراير الجاري.

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