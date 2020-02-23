أخبار مصر | مهاب مميش يكرم أعضاء الاتحاد العربي للفئات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاب مميش يكرم أعضاء الاتحاد العربي للفئات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكرَّم الفريق مهاب مميش، بوصفه الرئيس الشرفي للجنة العربية للكرة الطائرة جلوس، أعضاء الاتحاد لدورهم البارز على صعيد كرة الطائرة جلوس في الوطن العربي، وتبادل أعضاء الاتحاد الدروع التذكارية مع الفريق مهاب مميش، والدكتور أشرف صبحي.
وتستضيف وزارة الشباب والرياضة، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الاتحاد العربي للفئات الخاصة في نسخته الثانية في مصر في الفترة 19-24 فبراير الجاري.
وأكد "مميش" روح الإصرار والتحدي التي يمتاز بها اللاعبون من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم، وتقديم كل الدعم لهم، والاهتمام بذوي القدرات والهمم، والعمل على تنفيذ تطلعاتهم كون الاهتمام بهم يعد من مؤشرات قياس الدول المتقدمة.
ورحب وزير الشباب والرياضة بأعضاء الاتحاد العربي للفئات الخاصة، واهتمامهم برياضة كرة الطائرة جلوس، مشيرًا إلى تقديم الدعم والمساندة للاتحاد، وحرص وزارة الشباب والرياضة على دمج ذوي القدرات والهمم في كل مشروعات وبرامج الوزارة المنفذة في جميع المحافظات وذلك في ضوء توجيهات وحرص القيادة السياسية على الرعاية والاهتمام بتلك الفئة.
ومن ناحيتهم، قدم أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير للفريق مهاب مميش ووزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للعبة كرة الطائرة جلوس إيمانًا بقدرة اللاعبين من ذوي القدرات والهمم على تحقيق الإنجازات وتحدي الصعاب في شتى المجالات.