أخبار مصر | انخفاض وأمطار غزيرة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأيام الثلاثة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض وأمطار غزيرة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأيام الثلاثة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأرصاد الجوية، طقس غير مستقر على القاهرة الكبرى، بدءًا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، يصاحبه تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

وكشف خبراء الأرصاد، عن أنه متوقع غدا الاثنين، أن تنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات.

وطالبت الهيئة، الجهات المعنية كافة، باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأحوال الجوية.

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ويتوقع الخبراء، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى، طقسا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة.

ويشهد الوجه البحري أيضا طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار من خفيفة لمتوسطة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. الخبراء قالوا: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وأوضحوا أن الطقس على شمال الصعيد، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ويشهد جنوب الصعيد طقسًا دافئًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.