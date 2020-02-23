أخبار مصر | بعد تأهلها للأولمبياد.. البرلمان يهنئ بطلة التايكوندو هداية ملاك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهلها للأولمبياد.. البرلمان يهنئ بطلة التايكوندو هداية ملاك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اليوم الأحد، التهنئة إلى لاعبة منتخب مصر للتايكوندو البطلة هداية ملاك، بعد تأهلها لأولمبياد طوكيو، بعد تغلبها على بطلة كينيا في بطولة أفريقيا المقامة حاليا بالمغرب.

وطالب "حسب الله" في بيان، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم هذه النجمة الرياضية المصرية لتحقيقها هذا الإنجاز الرياضي والذي جعل مصر تتربع على عرش لعبة التايكوندو عربيا وأفريقيا وتصل إلى العالمية بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.