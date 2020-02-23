أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب": إهدار 1.5 مليار جنيه إثر سرقات الكهرباء كارثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب": إهدار 1.5 مليار جنيه إثر سرقات الكهرباء كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات مسئول بوزارة الكهرباء، بأن إجمالي المبالغ المهدرة من سرقة الكهرباء، بالكارثة خاصة وأن هذا المبلغ تم في 10 شهور فقط.

وفي وقت سابق قال مسئول بوزارة الكهرباء: إن إجمالي المبالغ المهدرة بالمناطق العشوائية والتي تعتمد على التغذية بطرق غير قانونية في الفترة من مايو ٢٠١٩ وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠ تقدر بنحو مليار و٥٠٠ مليون جنيه.



وقال "عامر" في طلب إحاطة، قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إنه في الوقت الذي تخسر فيه الدولة هذه المبالغ الطائلة نجد وزارة الكهرباء ترفض تخفيض أسعار الكهرباء للمشروعات الصناعية وفي مقدمتها مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا.