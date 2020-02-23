أخبار مصر | وزراء "الكهرباء" و"الإنتاج الحربي" و"قطاع الأعمال" يبحثون التعاون مع الجابون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء "الكهرباء" و"الإنتاج الحربي" و"قطاع الأعمال" يبحثون التعاون مع الجابون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
كما تم بحث سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين الجانب المصري والجابوني وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية المقترحة في مجالات الأخشاب والكهرباء والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصةً إنشاء ورصف الطرق.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشة التكليفات الرئاسية الخاصة بالتعاون مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة والإنفتاح على السوق الأفريقية.
من ناحيته، أشار السيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى نتائج زيارته لدولة الجابون خلال شهر يناير الماضي لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، حيث أشاد خلالها الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معربًا عن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعتيّ عمل الأولى برئاسة وزير قطاع الأعمال العام والثانية برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طبقا للتكليفات الرئاسية الصادرة بذات الشأن للدراسة المستفيضة لموضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون.