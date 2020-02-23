أخبار مصر | وزراء "الكهرباء" و"الإنتاج الحربي" و"قطاع الأعمال" يبحثون التعاون مع الجابون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء "الكهرباء" و"الإنتاج الحربي" و"قطاع الأعمال" يبحثون التعاون مع الجابون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وممثلي وزارة الخارجية، الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسحلة، وممثل عن هيئة الاستثمار وممثل دار الهندسة، لبحث موضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وتم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون المشترك مع دولة الجابون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما تم بحث سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين الجانب المصري والجابوني وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية المقترحة في مجالات الأخشاب والكهرباء والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصةً إنشاء ورصف الطرق.

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وتم التأكيد على حرص الدولة على تدعيم العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية ومنها دولة الجابون، واستغلال فرص التعاون المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين. وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشة التكليفات الرئاسية الخاصة بالتعاون مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة والإنفتاح على السوق الأفريقية.