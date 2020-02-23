أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة بشأن أحداث مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة بشأن أحداث مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخصوص ما حدث في أثناء وبعد مباراة السوبر، في الإمارات، الخميس الماضي، والتي كان طرفيها الأهلي والزمالك.

وقال "حجازي" في بيان اليوم الأحد: إن هذه المباراة كانت مذاعة على الهواء لكافة دول الوطن العربي، وما تلاها من تصرفات غير مسئولة من بعض اللاعبين المصريين يعتبر إساءة إلى الوطن الذي يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وخاصة عندما نكون سفراء خارجه.

وأضاف أن ما شاهدناه جميعا بعد مباراة السوبر المصري بدولة الإمارات، بالتأكيد ترك انطباعا سيئًا ليس فقط لدى المواطن المصري الغيور على سمعة بلاده، ولكن أيضا لدى إخواننا بالعالم العربي أجمع، وأثرت بالسلب على الصورة الذهنية لمصرنا الغالية.

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وطالب النائب، وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم بفتح التحقيقات فيما حدث (و كلها مسجلة تليفزيونيا وتتداول على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي) وإيقاف أي لاعب تثبت التحقيقات صحة الواقعة.

كما طالب أيضا بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك القادمة لأجل غير مسمى حتى تنتهي التحقيقات، وتصدر العقوبات الرادعة حتى يعي كل خارج عن اللياقة والسلوك الرياضي والوطني مستقبلا نتائج عدم حفاظه على سمعة الوطن.

واختتم بقوله: الرياضة أخلاق وسلوك قبل كل شيء، وإذا كان هناك جدل في موضوع أغاني المهرجانات التي منع مطربيها من الالتحاق بنقابة الموسيقيين، فمن باب أولى التعامل بالمثل بإيقاف كل خارج عن النص في مباريات كرة القدم.

