شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءعن تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 129.50خلال شهر نوفمبر 2019 (أولي) مقابل 131.20خلال شهر أكتوبر 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض 1.3٪. وبلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب - زجاج - اسمنت) 114.86 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 93.66 بارتفاع قدره 22.6% وذلك بسبب زيادة نسبة المبيعات. Advertisements بلغ الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته 45.99 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 44.79 بارتفاع قدره 2.7% وذلك طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات. بلغ الرقم القياسي لصناعة فحم الكوك 6.69 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 12.43 بنسبة انخفاض قدرها 46.2 % وذلك بسبب إجراء عمرة سنوية لبعض الشركات لمدة 20 يوم. بلغ الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفة فى موضع آخر 213.14 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 239.17 بانخفاض قدره 10.9٪ وذلك بسبب انخفاض مبيعات التصدير.

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