شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «مياه الشرقية»: محطة الحسينية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء المهندس شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن حصول محطة مياه شرب الحسينية المرشحة بمركز الحسينية للمرة الأولى على الشهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة TSM».

وأوضح اللواء مهندس شريف فارس، أن الشهادة تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين للمحطة وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل التنقية مع اشتراطات الحصول على الشهادة، وكذا توافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفقي تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، واتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية بجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا، وكذا معايير المراقبة، وضبط الجودة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.

وأشار رئيس الشركة إلى زيادة عدد المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامة بالشرقية لتصل حاليا إلى 16 محطة، منها 7 محطات معالجة صرف صحي و9 محطات مياه شرب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على رفع كفاءة أداء الشركات التابعة وحصول المحطات على شهادات TSM.