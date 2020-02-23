شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 4 عمليات معقدة بمنظار الصدر الجراحي بجامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث إن أعمال النسخة السادسة من ورشة عمل منظار الصدر الجراحي الدولية شهدت حضور لفيف من الأطباء من مختلف الجامعات المصرية ومن العراق والهند لمشاهدة هذه العمليات والتى تم إجراؤها على يد جراحي أسيوط.

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وذلك تحت إشراف الدكتور حسام العربى مدير مستشفى القلب الجامعي بأسيوط والدكتور أحمد غنيم رئيس القسم وبقيادة الدكتور حسين الخياط الأستاذ المساعد بالقسم ومنسق فعاليات الورشة.

وصرح الدكتور أحمد غنيم رئيس القسم ان الورشة تضمنت اجراء عملية لاستئصال فص بالرئة اليمني لمريض ٣٥ عامًا يعاني من ورم عن طريق استخدام منظار الصدر الجراحي من فتحة واحدة لا تتعدي ال ٣ سم، كما تم إجراء استأصل حويصلات هوائية كبيرة تعدت نصف الرئة اليمني من مريضة عمرها ٥٠ عاما بنفس التقنية وإجراء عملية تقشير للرئة لمريضة عمرها ٤٥ عامًا تعاني من تحوصلات صديدية بالرئة اليسرى بتقنية منظار الصدر الجراحى كما تم إجراء نفس التقنية لمريض يعاني من تضخم بالغدد الليمفاوية بالصدر لأخذ عينه من الغدد اللمفاوية بتخدير موضعي ودون استخدام تخدير كامل للمريض.

وأكد غنيم ان هذه التقنية تعد من احدث التقنيات العالمية في هذا المجال وتتطلب مهارة كبيرة من أطباء الجراحة والتخدير والتي يخرج المريض بعدها إلى منزله بعد إجراء الجراحة ب ٢٤ ساعة فقط.