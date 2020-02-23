شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: مساحات زراعة القمح ترتفع إلى 3 ملايين و402 ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية. وقال القصير في تصريحات صحفية، الأحد، إن التقرير يوضح أن حالة المحاصيل الشتوية جيدة ومبشرة بالخير وزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ 3 ملايين و402 ألف و648 فدانا، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج وأن هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح، وتكليفات لـ28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشيرًا إلى أنه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

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