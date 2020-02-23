شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يطلق الرصاص على جاره بسبب خلافات بينهما في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرع عاطل في قتل جاره بسلاح ناري «فرد خرطوش»، ما أدى إلى إصابته في البطن لخلافات الجيرة بينهما، تم نقل المصاب إلى مستشفى قليوب، وضبط المتهم والتحفظ على السلاح، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى مدير أمن القليوبية اخطارًا من العميد هيثم حجاج، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول المدعو «أحمد. ع. م»، 32 سنة، جزار، ومصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن، أسفل البطن، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم المدعو «أحمد. ح. م»، 31 سنة، عاطل، بالتعدي عليه وإحداث إصابته، وذلك بسبب وجود خلافات جيرة سابقة بينهما، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابته وفر هاربًا.

تمكن الرائد إسلام مسعد، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة، عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وتم التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق.