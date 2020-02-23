شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: ورشتان لوضع الخطة الجديدة لتدريب العاملين في المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة ورشتى عمل خلال الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 5 مارس المقبل تحت شعار (تخطيط التدريب بالمشاركة.. منكم.. وبكم.. وإليكم )، يشارك فيهما نحو 400 متدرب من المحافظات وخبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسؤولى التدريب ومديرى الموارد البشرية بالمحافظات وخريجى اعداد المتدربين TOT وبعض الخبراء المتخصصين في مجال التدريب، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الإعداد الجيد والتشاركى الفعال لإعداد خطة التدريب الجديدة للكوادر البشرية بالمحافظات للعام 2020/2021.

وقال شعراوى في تصريحات صحفية، الأحد، إن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التي يحتاجها العاملون في المحافظات لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم في العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له، كما تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب في المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الادوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب الذي يثرى الفرد بالمعلومات وينمى الاتجاهات ويعدل السلوك.

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وأضاف الوزير أن ورشتى العمل ستناقشان رؤية الوزارة لمنظومة التدريب، كما ستركز على مساعدة المحافظات والقائمين على مركز تدريب سقارة في وضع الخطة التدريبية للعام المالى الجديد ( 2020/2021 ) بما يلبى الاحتياجات التدريبية للعاملين بالادارة المحلية، وقياس العائد من التدريب وتقييم الخطة التدريبية للعام المالى الحالى 2019/2020، وصقل مهارات عناصر منظومة التدريب في المحافظات من خلال المحاضرات التنشيطية وورش العمل التفاعلية، وتحديد الدورات التدريبية المدرجة بخطة مركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات، اضافة إلى تمكين الحاصلين على دورات اعداد المدربين tot بمركز سقارة ورعايتهم من مسؤولى محافظاتهم لضمان الاستخدام الأمثل لهم في العملية التدريبية بمركز تدريب سقارة وفى محافظاتهم.

وأوضح الوزير أن ورشتى العمل ستتناولان كافة الموضوعات التي تهتم عناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل اساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات اعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.

جدير بالذكر أن الورشة الاولى تبدأ من 28/2/2020 وحتى الاثنين 2/3/2020 وتشمل 14 محافظة هي (أسوان وأسيوط والبحيرة والجيزة والسويس والغربية والقاهرة والمنوفية والوادى الجديد وبنى سويف وبورسعيد وجنوب سيناء وسوهاج وكفر الشيخ).

وتبدأ الورشة الثانية من 2/3/2020 وحتى 5/3/2020 وتشمل وزارة التنمية المحلية و13 محافظة هي (الإسكندرية والإسماعيلية والأقصر والبحر الأحمر والدقهلية والشرقية والفيوم والقليوبية والمنيا ودمياط وشمال سيناء وقنا ومطروح).