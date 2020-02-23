شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ أعمال التطوير بمحور جسر السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، جولة ميدانية صباح اليوم الأحد ، لتفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع جسر السويس والذى تمتد لحوالى 5 كم بدءًا من شارع كوبرى القبة وحتى شارع أحمد عصمت وميدان الألف مسكن ، وتقوم بتنفيذه مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة بتكلفة إجمالية 47 مليون جنيهاَ فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المرجوة .

وذكر بيان للمحافظة اليوم ، أن عبد العال شدد على مدير مديرية الطرق بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية بالمحور والالتزام بالمواعيد المحددة للمشروع طبقاَ للجدول الزمنى ، مع الانتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطى وتقسيمة أحواض الزهور ورصف الطبقة الأولى للأسفلت وتجهيزه للرصف النهائي فى الجزء الواقع من كوبرى التجنيد وحتى تقاطعه مع شارع القبة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة ، منعاَ لحدوث أية تكدسات مرورية فى هذه المنطقة باعتبار جسر السويس احد المحاور المرورية الهامة بشرق العاصمة .

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ووجه عبد العال ، المهندس المسئول وشركات المقاولات المنفذة بضرورة مراعاة المناسيب بين اتجاهى الشارع وخاصة الجزء الذى تم توسعته بالحارتين عقب اختزال الجزيرة أثناء تنفيذ عملية الرصف ، على ألا يزيد عرض الجزيرة عن ثلاثة امتار والالتزام بمعايير الجودة والمقاييس الفنية الحديثة للأرصفة المطورة .

وأكد عبد العال على ضرورة رفع تراكمات ومخلفات الحفر والتجهيز أولا بأول ، بالإضافة إلى وتكثيف أعمال الإنارة بزيادة عدد الأعمدة بطول المحور وصيانة الموجود فعلياً ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات انارة مزدوجة حديثة لتكثيف اعمال الانارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.