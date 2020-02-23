شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": ارتفاع أعداد التلاميذ من 19 مليونا فى 2015 إلى 23 مليونا فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إحصائية رسمية لها، زيادة فى أعداد المدارس الحكومية، والفصول والطلاب، حيث أوضحت الوزارة أن عدد المدارس فى العام الدراسى، 2015، 2016، وصلت إلى 52022 مدرسة، بإجمالى فصول 473568، وفى العام الدراسى 2016،2017، زاد عدد المدارس ليصل إلى 52664، كما تطورت وزادت الأعداد لتصل إلى 53587 فى العام الدراسى 2018، بينما وصل عدد المدارس إلى 55214 فى العام الدراسى 2019، وارتفعت هذه الأعداد فى العام الدراسى 2020، لتصل إلى 56569 مدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب فى المدارس بمرحلة التعليم قبل الجامعى فى جميع نوعياته ارتفع من 19929587، فى العام الدراسى 2015،2016، ليصل إلى 23567060 طالبا، فى العام الدراسى 2019،2020.

وانطلقت الدراسة بالترم الثانى 8 فبراير الجارى، حيث شهدت بداية الفصل الدراسى الثانى، حضورا مرتفعا من جانب الطلاب متحدين أى شائعات حول ظهور أمراض وأوبئة مثل كورونا وغيرها، وشهدت الدراسة مراسم طابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطنى، فيما واصلت قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المرور على المدارس لمتابعة انضباط الدراسة واستقرار العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.

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وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن منظومة تطوير التعليم في مصر من أكبر المشاريع القومية لإعادة الدولة على خريطة التصنيفات الدولية المتقدمة، مشيرا إلى أن عام 2019 كان عام التتويج لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم والتي بدأت عام 2014 منذ توليه الرئاسة وإطلاقه مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر".

وقال "شوقي" في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إنشاء بنك المعرفة المصري عام 2016 كان أول ثمار هذه المبادرة، موضحا أن فكرته بنيت على أساس تكوين محتوى معرفي عالمي في جميع المجالات ولكافة الأعمار باستخدام التكنولوجيا مع إتاحة مصادر المعرفة لـ100 مليون مصري وبدون أي تكلفة.